Kinderparadies in Grevenbroich Spätsommerliches Apfelfest begeistertet Jung und Alt

Miriam Wild und Gabriele Bienefeld waren in die Rolle der Waldfee geschlüpft; ein Haarreif mit kleinen Reh- oder Häschenfiguren, mit Moos und Pilzen zeigte, dass die etwas ganz Besonderes sind. Die Kids erlebten, wie es sich anfühlt, barfuß und mit verbundenen Augen über einen Parcours zu laufen, wie der Wald sich anfühlt und riecht. Roger Sasse, der Lebensgefährte von Miriam Wild, hütete derweil den Stand mit Büchern wie „Raus in den Wald“ oder Literatur von Baumpapst Peter Wohlleben. Auch Bürgermeister Klaus Krützen ließ sich blicken. Er sah unter anderem, wie Monika Stirken-Hohmann, Vorständin der Grevenbroicher Stadtbetriebe, Arbeiten ausführte, die nicht in ihrer Stellenbeschreibung vorkommen. Sie zerschnitt Äpfel in kleine Scheiben. Kinder warteten schon auf Nachschub, warfen sie in einen Trichter, um sie zu zermahlen. Als Endprodukt kam Apfelsaft heraus mit einem Aroma, mit dem kein Apfelsaft aus dem Supermarkt mithalten kann. Das Spiel-Mobil war vorgefahren für Kinder, die sich nicht ausschließlich mit Äpfeln beschäftigen wollten. Sich zum ersten Mal auf Pedalos zu bewegen, das war eine von vielen Erfahrungen am Rande der Streuobstwiese. Auch auf der Stadtparkinsel drehte sich alles um den Apfel. Die Biologische Station des Rhein-Kreises Neuss im Haus der Natur in Knechtsteden hatte Äpfel von den Obstwiesen in und um Knechtsteden mitgebracht, sie wurden tütenweise verkauft. Und hier konnte auch aus Fallobst gemachter Apfelsaft gekauft werden. Dort wurden in kleinen Körben knapp 30 Sorten präsentiert wie zum Beispiel der Nelkenapfel, eine Frucht mit innerer Schönheit: Er schmeckt gut, sieht aber unreif und fast schon ein bisschen moderig aus. Auch die Dycker Schmalzbirne wurde gezeigt, ebenso wie die Sorte Jakob Lebel. Mitten auf der Stadtparkinsel saßen Menschen in der Sonne und sie aßen – was auch sonst? – Apfelkuchen. Auch hier gab es eine Apfelsaftpresse. Das Fallobst der Streuobstwiese wurde in unheimlich leckeren, sehr naturtrüben Apfelsaft verwandelt. Marcel Wingerath belastete seinen rechten Arm einseitig, indem er die Äpfel auspresste. „Ich bin ein Freund des BUND und ich bin diese Art gewohnt“, sagte er. Zuvor waren die Äpfel gewaschen worden und gehäckselt worden; die Kinder machten begeistert mit. Der Apfelsaft wurde nicht in Kunststoffbechern, sondern in weißen Porzellantassen gereicht, und das Spülmobil stand direkt gegenüber der Apfelsaftpresse.