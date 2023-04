Polizei durchsucht Haus SEK-Einsatz am frühen Morgen in Grevenbroich-Frimmersdorf

Exklusiv | Frimmersdorf · Am Dienstag, 18. April, haben sich Spezialkräfte der Polizei Zutritt zu einem Wohnhaus an der Hansendstraße verschafft. Was der Grund für den Einsatz am frühen Morgen war.

18.04.2023, 18:21 Uhr

Spezialkräfte der Polizei bei einem Durchsuchungseinsatz (Archivfoto). Foto: dpa/Sergen Kaya

Von Christian Kandzorra