Viele Angebote für Jugendliche in der Südstadt Nachfrage im Jugendtreff GoT deutlich über Vor-Corona-Niveau

Grundsätzlich richten sich die Ferienangebote der Ganz offenen Tür an Kinder zwischen acht und 13 Jahren und finden jedes Jahr in den „kleinen“ Ferien (Herbst- und Osterferien) sowie in den ersten drei Wochen der Sommerferien statt. Veranstaltet wird das Sonderprogramm dort bereits seit mehr als 20 Jahren. In diesem Frühling waren die verschiedenen Schwerpunktaktionen innerhalb von eineinhalb Wochen ausgebucht, erzählt Christoph Bongers. Die Nachfrage habe sich nach Ende der Corona-Beschränkungen nicht nur auf das vorherige Niveau eingependelt, sondern übersteige dieses seitdem sogar deutlich.