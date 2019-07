Diamanthochzeit in Wevelinghoven : Seit 60 Jahren ein unzertrennliches Paar

Wevelinghoven Gisela und Lorenz Schmitz gaben sich vor 60 Jahren auf dem Grevenbroicher Standesamt das Ja-Wort. Am Dienstag, 30. Juli, feiern beide das Fest der Diamantenen Hochzeit.

Gisela Schmitz (77) wurde in in Wevelinghoven geboren, ging dort zur Schule und arbeitete im Anschluss im Haushalt der Familie Kottmann. Ihr Ehemann Lorenz (81) wuchs in Orken auf, besuchte die Elsener Schule und machte im Anschluss eine Lehre als Maurer bei Pick. Zunächst als Polier, dann als Vorarbeiter blieb er 45 Jahre im Bauunternehmen. 1957, an Karneval, lernte er Gisela im Lokal Schnorrenberg in Wevelinghoven kennen.