Brauchtum in Grevenbroich : Seit 60 Jahren als St. Martin unterwegs

Info

Umzug Der Bürgerschützenverein Elfgen-Belmen richtet am Freitag, 11. November, das Martinsfest aus. Beginn ist um 17.30 Uhr mit einem Wortgottesdienst in der Pfarrkirche St. Georg. Anschließend zieht der Martinszug durch den Ort. Er endet am Martinsfeuer auf dem Kirmesplatz.

Ehrung Der Ortsausschuss lädt zu Ehren von Toni Schläger am Samstag, 12. November, 17 Uhr, zu einem Umtrunk in den Pfarrsaal ein. Um 18.30 Uhr wird in der Kirche gemeinsam mit der Familie des Martinsdarstellers ein Gottesdienst gefeiert.