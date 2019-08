Wallfahrer feiern Jubiläum : Seit 225 Jahren pilgert Elfgen nach Kevelaer

Elfgen Erstmals 1794 organisiert, feiert die Wallfahrt jetzt ihr Jubiläum. Ursprünglicher Anlass für den Pilgermarsch war wohl die Pest.

Seit 1794 pilgern die Elfgener in den Wallfahrtsort Kevelaer. Einmal im Jahr – zum Fest „Mariä Geburt“ – machen sie sich zu Fuß und mit dem Bus auf den Weg an den Niederrhein. Warum sie das seit nun 225 Jahren ununterbrochen tun, ist nicht überliefert. „Ausschlaggebend war wahrscheinlich die Pest, die damals am Niederrhein wütete“, vermutet Sibille Planker, die Organisatorin der Pilgertour.

Sibille Planker, Wilhelm Baum und Heinz Vanderfuhr (r.) am Elfgener Heiligenhäuschen, an dem die Wallfahrer im September losziehen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Anfang September machen sich Christen aus der St.-Georgs-Pfarre wieder bereit für ihre Sommer-Tradition. 18 Gläubige werden diesmal die 78 Kilometer nach Kevelaer zu Fuß zurücklegen – und auch den Heimweg auf Schusters Rappen antreten. „Das klingt strapaziös, ist aber halb so schlimm“, sagt Heinz Vanderfuhr (73), der bereits zum 45. Mal dabei ist. „Denn das Pilgern macht Spaß, vor allem, weil man mit Gleichgesinnten unterwegs ist.“

Info Pilger starten am Heiligenhäuschen Wallfahrt Die Elfgener pilgern in diesem Jahr vom 5. bis zum 8. September nach Kevelaer. Buspilger können sich noch bei Sibille Planker unter Telefon 02181 498813 anmelden. Start Die Prozession zieht donnerstags morgens, nach einem Gottesdienst, vom Heiligenhäuschen los. In Kevelaer wird zusammen mit den Buspilgern ein gemeinsamer Tag verbracht, mit Kreuzweg, Andacht und Messe.

Insgesamt vier Tage lang sind die Elfgener auf Achse. Gewandert wird auf ruhigen Pfaden, abseits von viel befahrenen Straßen. Begleitet werden die Pilger von einem Traktor, der einen überdachten Hänger im Schlepptau hat. „An Bord sind Bänke und Tische, an denen gefrühstückt wird“, schildert Vanderfuhr. Und sollte es mal allzu heftig regnen, bietet der Wagen reichlich Schutz.

Traditionell wird in Herbergen übernachtet, die mit der Zeit aber immer weniger werden. „Es ist mittlerweile schwierig geworden, größere Gruppen unterzubringen. Viele Quartiere sind in den vergangenen Jahren geschlossen worden“, berichtet Sibille Planker. Bislang ist es den Elfgenern aber immer noch gelungen, einen Schlafplatz zu finden – und wenn es auch nur der Saal einer Gaststätte ist.

„Solche Erlebnisse schweißen zusammen“, sagt Wilhelm Baum (50), der von seinem Schwiegervater Heinz Vanderfuhr mit dem Pilger-Virus infiziert wurde und gemeinsam mit Ehefrau Gerlinde bereits seit 20 Jahren mit von der Partie ist. Was ihn an der Tradition fasziniert, ist die Gemeinschaft der Wallfahrer, die guten Gespräche, die unterwegs geführt werden, die kleinen Dinge, die am Rande des Weges passieren. So wird beispielsweise an jedem Heiligenhäuschen und an jedem Bilderstock, die auf der Pilger-Route der Elfgener stehen, kurz innegehalten, eine Kerze angezündet und ein Gebet gesprochen. „Das haben wir uns bei den Trier-Pilgern abgeguckt“, verrät Sibille Planker, die schon seit mehr als 40 Jahren den Fußmarsch nach Kevelaer mitmacht.

Am Ziel wird der Tag gemeinsam mit den Buspilgern verbracht, mit Kreuzweg, Andacht und Gottesdienst. Und weil in diesem Jahr das Wallfahrts-Jubiläum gefeiert wird, hat Heinz Vanderfuhr eine musikalische Unterstützung organisiert. Eine Bläsergruppe aus Barrenstein wird die Gläubigen auf ihrem Weg durch Kevelaer begleiten. Wieder zu Hause angekommen, treffen sich die Fuß- und Buspilger im Pfarrsaal von St. Georg an einer Kaffeetafel.