Aero-Club Grevenbroich-Neuss : Segelflieger starten auf der Gustorfer Höhe in die Saison

Gustorf Der Aero-Club hat seine Winterpause beendet, die Fluggeräte wurden in den vergangenen Monaten durch Mitglieder des Clubs instandgesetzt. Wie der Betrieb auf der Gustorfer Höhe läuft.

Der Aero-Club Grevenbroich-Neuss hat seinen Flugbetrieb wieder aufgenommen: Die Piloten trafen sich bereits am 19. März auf der Gustorfer Höhe, um in die neue Saison zu starten. Die Wintermonate über hatte der Flugbetrieb geruht. Zum Start in die bevorstehenden Flug-Monate nahm ein Prüfer nun die Fluggeräte des Vereins genau unter die Lupe, um die Lufttüchtigkeit nach der Winterpause zu bestätigen. Wie der Verein mitteilte, gab es dabei keine Beanstandungen, der Betrieb ist gesichert.

Die Mitglieder selbst kümmern sich in der kalten Jahreszeit um ihre Segelflieger, erledigen große Teile der Instandhaltungsarbeiten selbst. Gleich am ersten Tag der neuen Saison brachten die Piloten ihre Flieger an den Start, um sich mit Hilfe der vereinseigenen Seilwinde in die Höhe ziehen zu lassen. Auf der Gustorfer Höhe starten die Flugzeuge mit Hilfe einer Elektro-Winde, die mit Strom aus einer Solaranlage gespeist wird. Dabei wird über den 1000 Meter langen Flugplatz ein Seil ausgelegt. Das Seil wird in das Flugzeug eingeklinkt und sodann eingezogen – mit rasanter Wirkung: Durch das Einziehen der Winde beschleunigen die Flugzeuge auf dem Platz innerhalb von nur drei Sekunden auf eine Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde. Bevor das Segelflugzeug die Winde überfliegt, klinkt das Seil aus – in einer Höhe von bis zu 550 Metern.