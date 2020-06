Kostenpflichtiger Inhalt: Erftsiedlungsgenossenschaft in Wevelinghoven : Sechs Millionen für neue Wohnungen

Vertreter der Genossenschaft und des Architekturbüros stellten an der Baugrube das Sechs-Millionen-Euro-Projekt in Wevelinghoven vor. Foto: Georg Salzburg (salz)

Wevelinghoven Die Erftsiedlungsgenossenschaft Gindorf errichtet in Wevelinghoven 20 Mietwohnungen. Großer Wert wird auf individuelle Architektur gelegt. Sechs Millionen Euro werden in den Komplex an der Burgstraße investiert.