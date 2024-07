RWE lädt zu Exkursionen Sechs Ferien-Touren in den Tagebau Garzweiler

Die RWE Power AG bietet in den bevorstehenden Sommerferien wieder Exkursionen für Einzelbesucher in den Tagebau Garzweiler an – und das an gleich sechs aufeinanderfolgenden Terminen. Teilnehmer fahren mit geländegängigen Bussen dahin, wo Braunkohle gefördert wird und machen unter anderem Halt an einem der großen Schaufelradbagger.