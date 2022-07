Schützenfest in Grevenbroich : Sebastian und Melanie Herten beim Fest in Hemmerden umjubelt

Sie standen gestern im Mittelpunkt: Das Königspaar Melanie und Sebastian Herten mit Anna (l.) und Lisa. Foto: Michaelis, Judith (jumi)/Judith Michaelis (jumi)

Hemmerden In Hemmerden wird ausgelassen Schützenfest gefeiert, fast so, als habe es Corona nie gegeben. Das Festzelt war bis jetzt sehr gut besucht, es mangelt an nichts.

Vor allem nicht an einem Königspaar: Das alte Königspaar, André Mausberg und Lisa Peters, wurde am Freitagabend abgekrönt, anschließend erfolgte die festliche Krönung der Nachfolger Sebastian und Melanie Herten. Der neue König stammt aus Jüchen, während die Königin, eine geborene Holtz, ihre Wurzeln in Hemmerden hat – und aus einer Schützenfamilie stammt. Die beiden Königskinder, Lisa und Anna, treten hin und wieder mit ihren Eltern gemeinsam auf.

In Hemmerden gibt es sie nicht, die Angst gegen Ende des Schützenfestes, ob es wohl einen neuen Schützenkönig geben wird. Bereits an Fronleichnam hatte Kurt Friedrich den Vogel abgeschossen. Das Fest wurde jetzt ganz traditionell eingeböllert. Die 21 Schuss gaben Jürgen Wolf und Paul Düren vom Jägerzug Germania ab. Im Festzelt musste der Berg von Jubilaren abgearbeitet werden, die in 2020, 2021 und 2022 ein Jubiläum hatten beziehungsweise haben. Am Freitagabend gab es eine Überraschung im Zelt, für die der Königszug „Frisch auf“ gesorgt hatte: Die Knallblech-Brassband aus Bonn wurde für ihren tollen Auftritt gefeiert. Zu den großen, beeindruckenden Momenten am Samstag gehörte der Zapfenstreich mit allen rund 250 Schützen auf dem Marktplatz. Da wurde deutlich, dass die Schützen während der Pandemie nicht abhandengekommen waren – eine beruhigende Erkenntnis.

Viele Tambourcorps haben die Zwangspause nicht überstanden, es war in diesem Jahr so schwer wie nie, an die für Schützenfeste so unverzichtbare Musik zu kommen. In Hemmerden ist von diesem Mangel nichts zu spüren. Auf den Straßen während der Umzüge sind drei Tambourcorps und ein Musikverein unüberhörbar mit dabei, die Partyband „Impuls“ reiste wie zuletzt 2019 wieder aus Bremen an. Alles war aber nicht wie vor der Pandemie: Zum ersten Mal fehlte auf dem Kirmesplatz der Autoscooter. Und die Imbissbude war von einem neuen Betreiber. Am Montag geht es munter weiter. Um 17 Uhr steht die Parade auf dem Programm, es folgt der Königsehrenabend im Festzelt mit Gästen. So klingt ein schönes, sonniges Schützenfest 2022 aus. Einen Schützenfest-Dienstag gibt es seit 2017 nicht mehr.

