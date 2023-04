81-Jähriger bei Unfall schwer verletzt Grevenbroicherin kracht nach Zusammenstoß mit einem Auto gegen eine Wand

In den Unfall verwickelt war eine 21-jährige Grevenbroicherin, die mit ihrem Auto die Nordstraße in Richtung Lindenstraße entlangfuhr. Leider versuchte zur gleichen Zeit ein 81-jähriger Grevenbroicher auf Höhe der Tankstelle seine Fahrt fortzusetzen, teilte die Polizei mit. Dafür lenke der Mann sein Auto aus einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand auf die Straße. Nach ersten Erkenntnissen übersah der 81-Jährige dabei den Wagen der 21-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß.