Verkehrsführung in Grevenbroich Schwellen bremsen jetzt den Verkehr auf der neuen Fahrradstraße

Von Mitte August an waren auf der Piste entsprechende Markierungen in Blau aufgetragen worden, auch weisen Piktogramme an mehreren Stellen auf die Fahrradstraße hin. Zur „Eingewöhnung“ sind von den Stadtbetrieben an mehreren Stellen auch Transparente aufgestellt worden, die die Regeln für die Fahrradstraße zeigen.