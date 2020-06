Bürgermonitor aus Grevenbroich : „Schwarze Brücke“ ist sanierungsreif

Der Handlauf der „Schwarzen Brücke“ muss erneuert werden. Auch einige Bohlen des hölzernen Konstrukts sind beschädigt. Foto: Dirk Schimanski

Kapellen Der Zugang zur Erftaue in Kapellen befindet sich in einem schlechten Zustand. Der Handlauf der Holzkonstruktion ist völlig marode, auch einige Bohlen sind sichtbar in die Jahre gekommen. Hier besteht Handlungsbedarf.

Das Naturschutzgebiet „Schwarze Brücke“ ist immer einen Besuch wert. Die Erftaue ist Lebensraum vieler Pflanzen- und Tierarten, unter anderem kann dort auch der seltene Pirol beobachtet werden. Das Ausflugsziel wurde erst vor wenigen Wochen aufgewertet, nachdem Kapellener Bürger entlang der Erft einen Naturlehrpfad errichteten, der sich eines regen Zuspruchs erfreut.

Namensgeber des weitläufigen Areals ist die „Schwarze Brücke“ – und die ist sichtbar in die Jahre gekommen. „Die hölzerne Konstruktion zeigt deutliche Verwitterungsspuren an der Beplankung und vor allem an den Handläufen“, schildert Dirk Schimanski, Vorsitzender der Bürgerinitiative „Rettet die Erftaue“. Darüber hinaus scheint es zu Vandalismus gekommen zu sein – an zwei Stellen wurden großflächig Teile des morschen Holzes herausgebrochen. „Eine sinnlose und und ärgerliche Tat, durch die die Verwitterung sicherlich noch schneller voranschreiten wird“, meint Schimanski.

Ratsherr Dieter Dorok von den Grünen hat die an der Brücke entstandenen Schäden bereits per Mängelmelder der Stadtverwaltung geschildert – bislang aber noch keine Rückmeldung erhalten. Ein Fall für den Bürgermonitor.

Wie Rathaussprecher Stephan Renner auf Anfrage unserer Redaktion betonte, ist die Stadt in Sachen „Schwarze Brücke“ bereits am Ball. „Der Reparatur-Auftrag für die schadhaften Stellen ist erteilt worden“, sagt Renner. Zunächst soll der Handlauf – der Unfallgefahren berge – ersetzt werden, danach einige Bohlen „Das wird in den nächsten Tagen erledigt“, versichert Stephan Renner. Bis dahin bleibt die Ampel auf Gelb stehen.