Vorfall an der Erft in Grevenbroich Schwan überlebt Hunde-Angriff nach Not-OP

In einer gemeinsamen Aktion haben Feuerwehrleute und die Grevenbroicher Tierschützerin Coco Freudenberg am Donnerstagabend einen schwer verletzten Schwan gerettet. Wie Freudenberg berichtet, wurde eine Spaziergängerin auf das ausgewachsene Exemplar aufmerksam, das in der Nähe der Gustorfer Wassermühle verängstigt am Straßenrand saß. Der Schwan war zuvor offenbar von einem Hund angegriffen worden.