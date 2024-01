Amphibienwanderung in Grevenbroich 1000 Meter Schutz für Kröten und Frösche

An der K10 hat der Kreis spezielle Kisten einbuddeln lassen, in der die Amphibien aufgefangen werden. „Die Behälter sind mit einem Deckel versehen worden, damit die Tiere vor Fressfeinden geschützt sind“, sagt Kreissprecher Benjamin Josephs. Zudem fehlt der Boden, damit sich Kröten und Co. bei Bedarf ins Erdreich verziehen können.