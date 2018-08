Grevenbroich: Schutzhütte im Wildgehege zerstört

Grevenbroich Vandalismus in der Nacht zu Dienstag. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald hofft auf Zeugenhinweise.

In der Nacht zu gestern haben Unbekannte im Tiergehege gewütet. Die Schutzhütte in der Nähe des Wildschweinparks wurde demoliert, ein Schild offensichtlich mit brachialer Gewalt umgeknickt. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) hofft nun auf Zeugen, die die Täter beobachtet haben.

Aus den Seitenwänden der Hütte, die von Familien gerne genutzt wird, sind mehrere Holzelemente herausgetreten worden. „Da die großen Nägel noch in Brettern sind, muss die Hütte nun schnell repariert werden, damit sich niemand daran verletzt“, sagt SDW-Vorsitzende Martina Koch. Das übernahmen gestern Mitarbeiter des Forstbauhofes. Das Schild – eines von dreien, mit denen Schutzgemeinschaft Werbung in eigener Sache betreibt – muss in der Werkstatt der Schutzgemeinschaft runderneuert werden. In Euro und Cent ließe sich der Schaden nicht ausdrücken, es sei aber damit eine ganze Menge Arbeit verbunden. „Und natürlich ärgern wir uns darüber, dass Dinge, die von uns gehegt und gepflegt werden, über Nacht kaputt gemacht werden“, sagt Martina Koch.