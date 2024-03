Schüler helfen beim Naturschutz aus Schulpraktikum auf der Apfelwiese

In dieser Zeit haben die Jugendlichen eine Benjeshecke angelegt, also einen Unterschlupf für Kleintiere und Insekten. Direkt daneben ragt ein Sandarium aus dem Boden, das Nistgelegenheiten für Wildbienen bietet. Diese würden sich mit den oft verkauften Insektenhotels schwertun, da sie sich die Flügel an den rauen Flächen der Röhrchen verletzen, erklärt Knud Hansen. Auf der Sandfläche des Sandariums könnten sich die Wildbienen dagegen selbst Löcher buddeln. „Das haben alles die jungen Leute gemacht. Sie haben geschaufelt, geschippt und das Holz gesammelt”, sagt Hansen.