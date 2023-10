Grundschule Kapellen-Hemmerden in Grevenbroich Schulpartnerschaft zwischen Ghana und Kapellen

Info

Standorte Die Grundschule Kapellen-Hemmerden ist an zwei Orten zu finden. Der Hauptstandort liegt in Kapellen an der St.-Clemens-Straße, der zweite an der Schulstraße in Hemmerden.

Besuch Kwasi Heiser-Düweke hatte die Schule in Ghana Vertretern der Grundschulklassen beider Standorte in Kapellen vorgestellt. Die Kinder sollen das Erfahrene nun an ihre Klassenkameraden weitergeben.