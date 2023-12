Friedrich Hubert Esser ausgezeichnet Grevenbroicher erhält den Georg-Schulhoff-Preis der Handwerkskammer

Nach seiner Zeit bei der Bundeswehr holte der junge Bäcker Ende der 70er Jahre sein Abitur nach, um Berufsschullehrer zu werden. „Aber das war eine Zeit, in der die Stellen für Lehrer rar waren“, sagt der heute 64-Jährige. Schließlich studierte er Betriebswirtschaftslehre, später an der Uni in Köln. Als Bäcker war er sozusagen prädestiniert für eine Mitarbeit in einem Forschungsinstitut, das sich mit der Berufsbildung im Handwerk beschäftigte. Esser arbeitete dort als studentische Hilfskraft und promovierte in dem Bereich.