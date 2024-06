Dem Dienst drohte die Auflösung Schuldnerberatung in Grevenbroich steht wieder auf stabilen Füßen

Die Schuldnerberatung ist zentral in der Innenstadt angesiedelt, in der ehemaligen Zuccalmaglio-Villa an der Lindenstraße 1. Eine Juristin, zwei Sozialarbeiter und eine Verwaltungskraft sorgen dort dafür, dass der Dienst nach Plan läuft. „Aktuell haben wir 483 Beratungsgespräche, etwa 50 Menschen stehen zurzeit auf der Warteliste“, sagt Jünger.