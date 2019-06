Schuldnerberatung plant Infostand auf dem Grevenbroicher Wochenmarkt : Wenn Mietschulden zum Verlust der Wohnung führen

Grevenbroich Die Schuldnerberatung der Caritas berät überschuldete Menschen in Grevenbroich, Rommerskirchen und Jüchen. Viele ihrer Klienten haben das gleiche Problem: Mietschulden bedrohen ihr Zuhause.

Viele Menschen in Deutschland haben Schulden. Das alleine ist noch kein großes Problem. Richtig schwierig wird es erst, wenn die Last nicht mehr zu stemmen ist. Wenn Menschen überschuldet sind. Dann werden sie zu einem Fall für die Schuldnerberatung.

„Wir können nicht jeden schuldenfrei machen. Aber wir können jedem helfen, besser mit seinen Schulden zu leben“, sagt Peter Cremer. Gemeinsam mit Pamela Joeres-Pomp und Joachim Kremmers arbeitet er bei der Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung der Caritas in Grevenbroich. Sie kümmern sich um überschuldete Menschen, begleiten sie wenn nötig in ein Insolvenzverfahren. Zur Bundesweiten Aktionswoche der Schuldnerberatung verlassen sie am Mittwoch ihre Räumlichkeiten an der Lindenstraße. Mit einem Infostand auf dem Grevenbroicher Wochenmarkt widmen sie sich dem Thema „Mietschulden“.