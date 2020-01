Ärger in Grevenbroich : Schulbus verfährt sich - Kinder steigen aus und gehen zu Fuß

Wegen des Kanalbaus in Frimmersdorf wurden umfangreiche Straßensperrungen vorgenommen. Das traf am Dienstag den Fahrer eines Schulbusses besonders hart. Foto: D. Staniek. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Weil er nichts von der Baustelle in Frimmersdorf wusste, verfranste sich der Fahrer des Schulbusses. Bei einem Wendemanöver verließen Schüler das Fahrzeug. Das sorgte für Aufregungen in den sozialen Medien.

Mehrere Schüler aus dem Grevenbroicher Süden kamen am Dienstag zu spät zum Unterricht ins Pascal-Gymnasium. Grund war ein Schulbusfahrer, der sich wegen der Straßensperrungen in Frimmersdorf wohl verfranst hatte. Nachdem der ortsunkundige Mann mehrfach ausgestiegen war, um sich zu orientieren, hätten Schüler freiwillig das Fahrzeug verlassen, heißt es in einer Mitteilung der DB Regiobus. Über die sozialen Medien verbreitete Behauptungen, dass der Fahrer die Kinder aus dem Bus verwiesen habe, wurden dementiert.

Es war noch dunkel, als Stephan Saal gegen 7.30 Uhr seinen Hund ins Feld ausführte – so wie jeden Morgen. Was ihn überraschte: „Auf der Gustorfer Straße, außerhalb der Ortschaft, kamen mir auf einmal rund 40 Kinder entgegen“, schildert der Frimmersdorfer. Das sei nicht ungefährlich gewesen, da relativ viel Autoverkehr herrschte. Ganz in der Nähe, auf der Abzweigung, die zum Sportplatz führt, sei ein Busfahrer mit einem Wendemanöver beschäftigt gewesen. Stephan Saal sprach den Mann an.