Fußgängerzone Grevenbroich : Mit „Reno“ schließt erneut ein Schuhgeschäft in der City

Die Filiale der Kette Reno in der Fußgängerzone. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Das Schuhgeschäft in der Fußgängerzone geht in den Räumungsverkauf. Unklar ist, was mit dem Verkaufsraum geschieht. In der Vergangenheit haben bereits mehrere Schuhgeschäfte ihre Filialen in Grevenbroich aufgegeben.