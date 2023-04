Brauchtums-Nachwuchs trifft sich in Grevenbroich Schützenjugend des Bezirks ist jetzt zu Gast in Hülchrath

Die St. Sebastianus-Bruderschaft Hülchrath feiert in diesem Jahr ihr 675-jähriges Bestehen. Passend zu diesem besonderen Jubiläum lädt der Bezirksverband Neuss seine 18 angeschlossenen Vereine gleich zwei Mal in das preisgekrönte Dorf ein. Den Anfang macht am Sonntag, 23. April, der Bezirksjungschützentag.