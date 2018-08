Grevenbroich: Schützenfest in Wevelinghoven

Wevelinghoven Das Schützenfest startet am Samstag Abend mit dem Fackelzug. Höhepunkt ist der große Festumzug am Sonntag.

Das Interesse am Schützenwesen wurde dem König in die Wiege gelegt: Urgroßvater Bernhard Buchkremer war Mitgründer des Tambourkorps und trug über Jahre hinweg die Fahne des Jägerzuges „Germania“. Auch Großvater Gottfried Buchkrämer sowie Patenonkel Heinz-Günter Buchkremer waren aktive Mitglieder im BSV.

Daniel Steinert eiferte dem nach, er ist Jäger im Wevelinghovener Regiment, aktives Mitglied im heimischen Tambourkorps – und jetzt Schützenkönig. An seiner Seite: Nadine Schmitz, die aus dem Dormagener Stadtteil Straberg stammt, sich in der Gartenstadt aber heimisch fühlt. Beruflich arbeitet sie in einer Hotelkette, sie ist für alle Arbeiten rund um die Reservierung zuständig. Auch König Daniel geht voll in seinem Beruf auf. Er ist als Orthopädie-Schuhmacher in Neukirchen tätig.