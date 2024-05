Schützenfest vom 31. Mai bis 3. Juni 2024 Kapellener Schützen feiern mit ihrem Königspaar Bernd und Marlies

Um sich fit für die Zukunft zu machen, haben die Kapellener ihr Schützenfest neu erfunden. Erstmals starten die Bürgerschützen um Präsident Herbert Rösgen bereits an einem Freitag in vier ereignisreiche Tage. Los geht es um 14 Uhr. Dann eröffnen die Brauchtumsfreunde mit ihrem Königspaar Bernd Giesen und Marlies Rombey den Kirmesplatz, der mit neuen Buden und Fahrgeschäften ausgestattet wurde. Nach der Schützenmesse in St. Clemens (18 Uhr) zieht das Regiment über die Friedrich- und Talstraße zum Festzelt. Dort heizt am Abend die Band „Farbton“ tüchtig ein. Gegen 22.45 Uhr geht es zurück in die Disco-Ära – bei einem Auftritt der Abba-Tribute-Band „Take a Chance on us“.