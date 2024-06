Schützenfest in Hülchrath Hülchrather Sebastianer feiern mit ihrem Schützenkönig Bernhard Hösen

König Bernhard Hösen trägt die Jacke der Schwarzen Husaren, die sich aus Altersgründen längst aufgelöst hatten. „Runde, Runde, Runde“, war da im Festzelt zu hören, was auf eine ausgelassene Stimmung schließen ließ. Was das Schützenfest so schön macht: Ehemalige Hülchrather reisen jedes Jahr an, um Kontaktpflege zu betreiben. Um nicht zu viele Zeltbesucher zu verlieren, konnte am Samstag auch Fußball gesehen werden.