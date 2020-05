Schützenfest-Feeling in Neukirchen : Großer Andrang an Kirmes-Buden auf Privatgrundstück

Neukirchen Auf Initiative von Gastwirt Thomas Stenbrock hin konnten vier Schausteller am Wochenende auf seinem Grundstück ihre Kirmesbuden aufbauen - gute Geschäfte machen. Einmal musste jedoch die Polizei anrücken.

Am Samstag um 12 Uhr öffneten die vier Buden. Die Besucher ließen nicht lange auf sich warten, es gab eine Imbissbude, daneben konnte der Gast Crepes bestellen, hinzu kamen eine Mandelbude und ein Geschäft mit typischen Kirmesleckereien wie Lebkuchenherzen oder kandierten Früchten. „Es kamen nicht nur Schützen aus Neukirchen, sondern auch aus vielen umliegenden Orten“, freut sich Thomas Stenbrock. Worüber er sich ebenfalls freut: „Die Schausteller waren sehr zufrieden und haben am Schluss mehr als einmal „Danke“ gesagt.

Zuvor hatten Schützenbrüder mit entsprechenden handwerklichen Kenntnissen für Strom und Wasser gesorgt – die Schausteller wurden dafür nicht zur Kasse gebeten. Normalerweise hätte ja am vergangenen Wochenende in Neukirchen Schützenfest gefeiert werden sollen. Das Königspaar, Hubertus und Petra von Zehmen, ließ sich auch auf dem Gelände von Thomas Stenbrock bei den vier Buden blicken.

Wehmut kam schon immer wieder auf, zum Beispiel am Samstag um 16 Uhr. „Normalerweise wird um die Zeit immer das Fest eingeläutet, das Tambourcorps spielt dann „Freut euch des Lebens“, sagt Thomas Stenbrock. Der 48-Jährige erklärte, was am vergangenen Samstag stattdessen geschah: „Um 16 Uhr wurde ein Kranz am Ehrenmal niedergelegt, es waren nur ganz wenige Menschen da, und zu hören war kein Tambourcorps, sondern lediglich die Totenglocke.“