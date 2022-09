Brauchtum in Grevenbroich : Allrath feiert ab Samstag mit Heinz und Andrea Hahn

Das Allrather Schützenkönigspaar Heinz und Andrea Hahn. Foto: BSV

Allrath Der Regimentsoberst steht im Mittelpunkt des Schützenfestes am Fuße der Vollrather Höhe. Ganz leicht war es für Heinz Hahn allerdings nicht, die Königswürde zu erringen.

Dass es in Allrath nicht so einfach ist, die Königswürde zu erlangen, musste Oberst Heinz Hahn am eigenen Leib erfahren: Erst im dritten Anlauf holte er sich 2019 den Titel – die anschließende Corona-Pause hatte das Gründungsmitglied des Zuges „Auf Zack“ allerdings nicht eingeplant. Jetzt aber steht Heinz Hahn mit seiner Frau Andrea im Mittelpunkt des Schützenfestes, das die beiden in vollen Zügen genießen wollen.

Heinz Hahn ist in Allrath geboren, erlernt hat er den Beruf des Landwirts, heute arbeitet er beim Erftverband in der Gewässerunterhaltung. Das Schützenfest wurde ihm in die Wiege gelegt: Vater Ferdinand war 21 Jahre lang Oberstadjutant, mit seiner Frau Betty stellte er 1969 das Königspaar. 53 Jahre später tut es der Sohn den Eltern nach.

An der Seite von Heinz Hahn steht Königin Andrea. Beide lernten sich 1986 im Allrather Festzelt kennen, seit 30 Jahren sind sie verheiratet. Die Königin ist Verwaltungs-Fachangestellte und mit dem Schützenwesen bestens vertraut, agierte sie doch 1984 und 1985 als Hofdame. Unterstützt wird das Paar von den Stabsoffizieren des Zuges „Auf Zack“, die eine Residenz nach Vorbild von Schloss Dyck errichteten.

Den Titel des Jungschützenkönigs trägt Adrian Paulsen, der seit 2003 dem Bürgerschützenverein angehört. Der gelernte Gärtner kann sich darauf freuen, am Sonntag zum Leutnant der „Schwarzen Husaren“ befördert zu werden.

Das Schützenfest beginnt am Samstag, 12 Uhr, mit dem Fassanstich auf dem Kirmesplatz. Nach einem Festgottesdienst (17 Uhr) und der Serenade (18 Uhr) wird ab 20 Uhr im Zelt gefeiert. Am Sonntag steht um 11 Uhr das Festbankett auf dem Programm, um 15.15 Uhr beginnt der große Festzug, am Abend geht’s ab 20 Uhr weiter mit dem „Ball der Zugkönige“. Beim Regimentsball (14 Uhr) am Montag wird der neue Kronprinz ermittelt.

Der Dienstag beginnt um 10 Uhr mit einem musikalischen Frühschoppen. Nach dem Umzug mit Parade (17.30 Uhr) endet das Fest ab 20 Uhr mit dem Krönungsball.

(NGZ)