Orken feiert vom 26. bis 30. Juli 2024 Zum 150-Jahr-Jubiläum regiert erstmals eine Königin die Schützen

Am Montag um 12.30 Uhr folgt ein Umzug, bevor Generaloberst Peter Weifeuer zum Appell bittet. Am Nachmittag folgen das Jugendpokal- und Regimentsschießen, bevor um 16.15 Uhr beim Vogelschuss der neue Kronprinz ermittelt wird. Abends sorgt die Band „Farbton“ für Stimmung im Zelt. Am Dienstag steht um 18.30 Uhr noch einmal ein Umzug auf dem Programm. Beendet wird das Fest mit der Krönung des neuen Königspaares Peter und Anni Weifeuer.