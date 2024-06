Schützenfest vom 7. bis 10. Juni 2024 Stefan und Susanne Hassel regieren die Noithausener Schützen

Die Noithausener Schützen starten am Freitag in ihr Fest – und gleich zu Beginn gibt es eine Überraschung für Kinder: Bei der Eröffnung des Kirmesplatzes um 16 Uhr verteilt der Bürgerschützenverein unter Leitung von Präsident Dirk Willkomm kostenlose Chips für die Fahrgeschäfte. Offiziell wird es dann um 18.15 Uhr: Das Regiment zieht zum Großen Zapfenstreich am Rittergut Bellinghaus (19.15 Uhr), bevor um 20 Uhr der Krönungsball mit der Band „Teamwork“ beginnt.