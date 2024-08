Brauchtum in Grevenbroich Neuenhausener Schützen feiern mit dem Königspaar Mario und Alexandra Busse

Die Busses leben seit 2006 in Neuenhausen, schon zwei Jahre später schlossen sie sich dem Jägerzug St. Willibrord an. „Nach einigen Jahren reifte in uns die Idee, die Schützenkönigswürde zu übernehmen“, sagt Mario Busse, der wie seine Frau Alexandra in Köln geboren wurde. Dieser Gedanke wurde dann 2022 in die Tat umgesetzt. Mit den beiden freut sich Tochter Alina auf die kommenden Festtage.