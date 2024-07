Schützenfest 2024 Barrensteiner feiern 50 Jahre Rote Husaren – mit einem König aus dem Nachbardorf

Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Zapfenstreich und anschließender Morgenparade. Im Anschluss findet ein musikalischer Frühschoppen statt – in der Schützenhalle. Dabei werden auch die verdienten Mitglieder des BSV geehrt. Klar, dass mitunter das 50-Jährige der „Roten Husaren“ gewürdigt wird. Weiter geht es am Sonntagnachmittag: Nach einem Sternmarsch um 14.45 Uhr nimmt Oberst Pascal Meurer an der Barrensteiner Kirche das Regiment ab – mitsamt Adjutanten, Königspaar und Jungschützenkönig. Nach dem Festzug mit Königsparade treffen sich die Zugkönige am Abend zum Ball der Zugkönige in der Schützenhalle.