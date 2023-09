Brauchtum in Grevenbroich Frimmersdorfer Schützen feiern mit ihrem Königspaar Heinz Josef und Michaela Klein

Erster Höhepunkt des Veranstaltungsreigens ist der Fackelzug, der sich am Samstag um 19.30 Uhr in Bewegung setzt. Ein besonderer Hingucker: In diesem Jahr wird wieder eine Großfackel den Zug bereichern, die dank des Engagements mehrerer Schützen zugübergreifend in vielen Stunden gemeinsamer Arbeit entstanden ist. Ab 20 Uhr startet der Regimentsball, bei dem die Band „The Realtones“ der Schützenfamilie sowie den Gästen kräftig einheizen wird. Der Eintrittspreis: acht Euro.