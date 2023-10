Brauchtum in Grevenbroich Elfgener Bürgerschützen beenden die Fest-Saison im Stadtgebiet

Dafür, dass der Bürgerschützenverein Elfgen-Belmen nur rund 150 aktive Schützen hat, ist das Zelt ziemlich voluminös. Es wird nicht an allen Kirmestagen voll, aber am Freitag war es keinen Quadratzentimeter zu groß. Das lag an den vielen befreundeten Vereinen, die zur Krönung gekommen waren. Am Montag wird es spannend: Wird einer der Aktiven sich bereit erklären, Kronprinz werden zu wollen?