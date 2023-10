Brauchtum in Grevenbroich Elfgener Bürgerschützen feiern mit dem Königspaar Guido und Manuela Holthausen

Am Sonntag geht es um 10.30 Uhr weiter mit dem Festkonzert, in dessen Rahmen die Jubilare geehrt werden. Allen voran Hans Helpenstein vom Jägerzug „Sankt Georg Belmen“, der auf eine 75-jährige Mitgliedschaft zurückblicken kann. Um 15.30 Uhr setzt sich der Festzug in Bewegung, der seinen Höhepunkt in der Königsparade am Denkmal finden wird.