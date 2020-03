Corona-Krise in Grevenbroich : Schützen zeigen Flagge gegen das Coronavirus

Grevenbroich Immer mehr Grevenbroicher Brauchtumsfreunde hängen „de Fahn eruss“: Seit dem Wochenende läuft via Facebook die Aktion „Schützen zeigen Flagge gegen Corona“, mit der gleich zwei Ziele verfolgt werden.

Zum einen gilt sie als ein Aufruf, in Zeiten der Pandemie möglichst zu Hause zu bleiben. Andererseits wollen die Schützen damit auch ihren Dank an all die ausdrücken, die in Krankenhäusern, in Rettungs- oder Ordnungsdiensten im Einsatz sind.