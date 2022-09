Brauchtum in Grevenbroich : Schützen zeigen Dokumente aus ihrer 160-jährigen Vereinsgeschichte

Gustorf Der 1862 gegründete Bürgerschützenverein Gustorf ist jetzt 160 Jahre alt – Zeit für eine Ausstellung. Die Exponate, vor allem Fotos in den Schaufenstern der Post-Apotheke auf dem Wiler spiegeln diese lange Zeit wider.

Besonders viel Platz ist Ehrenoberst Peter Körfer gewidmet. Er war am 1. März 1934 in Gustorf geboren worden und verstarb am 26. März 2022 in Gustorf. Der Landwirt war ein echter „Jusdörper Jong“. Er stammte aus einer begeisterten Schützenfamilie. Wer sich die Zeit nimmt und sich das Schaufenster an der Seite des Hauses anschaut, erfährt nicht nur noch mehr von Ehrenoberst Körfer, sondern auch über die Entwicklung des Vereins. Der Betrachter erfährt beispielsweise, dass im Jahr 2014 ein Förderverein gegründet wurde, der sehr wichtig ist, um weiterhin Schützenfest in der gewohnten Art und Weise feiern zu können. Sponsoren können ihre Werbung während der Schützenfesttage im Festzelt auf Bildschirmen präsentieren, was dem BSV zusätzliche Einnahmen beschert.