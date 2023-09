Bürgerschützenverein Grevenbroich Schützen wollen Träger der Jugendhilfe werden

Die Schützen haben ein Konzept erarbeitet, das die Betreuung, Förderung und Heranbildung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis zum Alter von 27 Jahren sicherstellen soll. Darauf weisen Präsident Detlef Bley sowie die beiden Jugendbetreuer Axel Holzhausen und Ulrich Herlitz in ihrem Antrag hin. Nicht nur bei den vor 50 Jahren gegründeten Edelknaben, sondern auch in der Schützenjugend und in der Gemeinschaft der „Jungen Züge“ werde das ganze Jahr über Jugendförderung betrieben – mit altersgerechten, gesellschaftsrelevanten und bildenden Inhalten.