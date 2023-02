Brauchtum in Grevenbroich Bruderschaften starten mit Krönung in die Fest-Saison

Sebastian Herten ist IT-Kaufmann, 39 Jahre alt, amtierender Regent und seit 2004 Mitglied der Hemmerdener Sebastianer. In seiner Grenadier-Zuggemeinschaft „Frisch voran“ bekleidet er das Amt des Leutnants. Im Juli vergangenen Jahres übernahm er die Königswürde in seinem Heimatdorf. Wie ihr Mann ist auch Melanie Herten dem Bruderschaftswesen in Hemmerden eng verbunden. Zur königlichen Familie zählen die beiden Töchter Lisa und Anna.