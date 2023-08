Schützenfest in Wevelinghoven Schützen präsentieren sieben leuchtende Großfackeln

Man merkt, dass die Wevelinghovener ihr Schützenfest lieben: Beim Fackelzug am Samstag schien mindestens halb Wevelinghoven auf Bein gewesen sein. Das große Schützenzelt hätte abends gut und gerne noch eine halbe Nummer größer gewesen sein können, was der Schützenplatz jedoch nicht hergibt. Rund 3500 Besucher allein im Festzelt am Samstagabend, das ist eine beeindruckende Zahl. Ebenfalls positiv: Trotz der Enge und der Schwüle wurde friedlich, ganz ohne Zwischenfälle, gefeiert.