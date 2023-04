Brauchtum in Grevenbroich Schützen öffnen Biergarten an der Graf-Kessel-Straße

Was aus der Not in Corona-Zeiten geboren wurde, wird nun zur festen Einrichtung: Am 5. und 6. Mai werden die Grevenbroicher Schützen in einem großen, halboffenen Biergarten die Brauchtums-Saison eröffnen. Spannend wird’s dort auch: Beim Kampf um die Kronprinzenwürde wird es voraussichtlich zu einem echten Wettkampf kommen: Nach derzeitigem Stand gibt es wohl zwei Bewerber um das Königsamt in der Stadtmitte.