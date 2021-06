Schützenfest-Alternative in Kapellen : Bürgerschützen kaufen mit Gutschein ein

Da war die Welt noch in Ordnung: Seit dem Vogelschuss 2019 wartet das Kronprinzenpaar Lutz und Kerstin Türks auf seinen Einsatz. Foto: BSV Kapellen

Kapellen Das Kapellener Schützenfest fällt aus, so wie alle anderen Veranstaltungen des Sommerbrauchtums in Grevenbroich. Dennoch hat sich der Vorstand etwas einfallen lassen, um ein wenig Feststimmung aufkommen zu lassen. Was alternativ geboten wird.

Am Samstag wäre es für die Kapellener so weit gewesen. Pünktlich um 12 Uhr wäre am Schützenbaum an der St.-Clemens-Straße lauter Kanonendonner ertönt. Drei Schüsse des Artilleriekorps hätten dann die Eröffnung des Schützen- und Heimatfestes angekündigt. Doch wegen der Corona-Pandemie fällt – wie schon im vergangenen Jahr – der viertägige Veranstaltungsreigen aus.

Schützenkönig Heinrich Wiengarn und seine Königin Marlene hatten darauf gehofft, in 2021 das Zepter schwingen zu können. Auch das Kronprinzenpaar Lutz und Kerstin Türks hatte sich bereits auf seinen Einsatz gefreut, und auf die vielen Höhepunkte, die das Kapellener Schützenfest bietet – etwa den großen Fackelzug am Samstagabend, der traditionell viele Besucher aus dem Umkreis anzieht. Nun müssen sich die „Royals“ noch ein weiteres Jahr gedulden.

Der Vorstand des Bürgerschützenvereins unter der Leitung von Präsident Herbert Rösgen hat sich in den vergangenen Wochen per Video-Konferenz getroffen und darüber diskutiert, welche Alternative den Mitgliedern und Bürgern angeboten werden kann, um wenigstes etwas Schützenfest-Stimmung aufkommen zu lassen. „Als Erstes wurde natürlich zum Schmücken der Häuser und Straßen mit Fahnen, Wimpelketten und Blumen aufgerufen – alles, so wie es erlaubt ist“, schildert BSV-Sprecher Mirko Metz. Dem Verein sei es darüber hinaus besonders wichtig, dass die vielen lokalen Betriebe, die zum einen unter der Corona-Pandemie, zum anderen aber auch unter dem Ausfall des Schützenfestes zu leiden haben, unterstützt werden.

Deshalb hat jeder Schütze des Kapellener Regiments – wie schon im vergangenen Jahr – einen Warenwertgutschein in Höhe von zehn Euro erhalten, den er über die Schützenfesttage bei den teilnehmenden Betrieben einlösen kann. „Das soll ein Zeichen dafür sein, dass man auch in schwierigen Zeiten zusammenhalten muss, und dass das Brauchtum verbindet.“

Um zumindest virtuell ein wenig Schützenfest-Atmosphäre zu verbreiten, werden Videobotschaften an diesem Wochenende veröffentlicht. Den Anfang macht Präsident Herbert Rösgen, der sich am Samstag um 12 Uhr über Facebook und die BSV-Webseite vom Schützenbaum aus meldet. Schützenkönig Heinrich X. und seine Königin werden am Sonntag um 14 Uhr zu sehen sein. Und letztlich gibt es auch einen Video-Gruß vom Kronprinzenpaar Türks, das sich am Montag um 19 Uhr mit einigen Worten an Schützen und Bürger richten wird.

Wer gerne in Erinnerungen schwelgt, wird auch etwas geboten: Am Samstag, 19 Uhr, wird der Schützenfestfilm von 1995, am Sonntag das Video aus dem Jubiläumsjahr 2011 gezeigt. Zu sehen über Facebook und stream.bsv-kapellen.de.

(NGZ)