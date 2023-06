Sonne pur in Hülchrath Schützen feiern ihr Jubiläumsjahr

Letztes Jahr hatte die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Hülchrath 1348 e.V. einige Änderungen eingeführt. Sie gelten auch diesmal. Neben dem kleinen „Märchenkarussell“ für Kinder gibt es wie im Vorjahr wieder einen Autoscooter, der fast ein Drittel des Kirmesplatzes beansprucht. „Wir sind wieder in Vorleistung getreten, haben Chips gekauft, die wir dann verteilen“, sagte Brudermeister und Kronprinz Bernhard Hösen. „Meine Frau Gertrude freut sich mit mir“, sagte der Kronprinz. Der nahm jetzt immer wieder Glückwünsche entgegen. „Ich wollte schon immer Schützenkönig in meinem Heimatdorf werden“, erklärte der 66-Jährige. Der Bruderschaft gehört er seit 50 Jahren an – auch das war ein Grund, jetzt auf den Königsvogel zu schießen. Der König wird seit letztem Jahr nicht am Schützenfest-Dienstag, sondern bereits am Freitag gekrönt, und zwar im Rahmen der Krönungsmesse. Im sehr gut besuchten Zelt wurde dann am Abend Königin Melissa gekrönt. Um 18 Uhr stand bei fast schon etwas zu warmem Sommerwetter die erste Parade auf dem Programm. Gestern gab es dann etwas Besonderes: An der großen Königsparade nahm mit Andrea Reiprich die erste Bundesschützenkönigin teil.