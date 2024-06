Brauchtum in Grevenbroich Schützen forschen in der Gindorfer Geschäftswelt

Das, so meinten die Schützen der Sebastianus-Bruderschaft, darf nicht in Vergessenheit geraten und muss für die Nachwelt festgehalten werden. Auf Initiative von Helmut Jungverdorben haben sich einige Brauchtumshüter die Aufgabe gestellt, alle Geschäfte und Unternehmen, die einst in Gindorf angesiedelt waren, in der nächsten Festschrift zu dokumentieren. Im Rahmen eines „Dorfspaziergangs“ listeten noch lebende Zeitzeuginnen dabei jedes noch so kleine Geschäft auf, das einmal im Ort existiert hat.