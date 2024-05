Brauchtum in Grevenbroich Schützen entscheiden über Kirmesplatz-Verlegung

Der BSV Grevenbroich steht vor einer wichtigen Weichenstellung: Am Donnerstag, 23. Mai, werden die Schützen darüber entscheiden, ob die Kirmes an alter Stelle bleibt oder ob sie ins Umfeld des Alten Schlosses und auf das ehemalige Bauhof-Gelände verlegt werden soll. Der Vorstand um Präsident Detlef Bley hat zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen, die um 19 Uhr im Bernardussaal am Alten Rathaus beginnt.