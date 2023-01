Brauchtum in Grevenbroich Schützen-Chef Robert Hoppe gibt sein Amt in jüngere Hände ab

Bei den Gindorfer Schützen bahnt sich ein Generationswechsel an: Robert Hoppe wird bei der Jahreshauptversammlung am 20. Januar nicht mehr für das Amt des Brudermeisters kandidieren. Bereits seit 15 Jahren steht er an der Spitze der Brauchtumsfreunde, zuvor war er 18 Jahre lang stellvertretender Vorsitzender der 1671 gegründeten Bruderschaft.