Neurather Sebastianus-Schützen Bürgermeister wird zum König gekrönt

Dass der Bürgermeister auch in Neurath mitmarschiert, ist auf seine Jugendarbeit im damaligen Dekanat Grevenbroich zurückzuführen. In den 80er Jahren lernte er junge Leute kennen, die Jugendarbeit in der Lambertus-Pfarre betrieben – und Schützen waren. 1989 reihte er sich zum ersten Mal in den Jägerzug „Löstige Boschte“ ein, dem er auch heute noch angehört.