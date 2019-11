Drei Grevenbroicher Schülerinnen gewinnen Video-Preis : Vom Molekül zum großen Ganzen

Grevenbroich Drei Abiturientinnen des Pascal-Gymnasiums wurden mit dem Science Video Award 2019 ausgezeichnet. In einem sieben minütigen Film zeigen sie, wie der Kohlenstoff-Kreislauf funktioniert.

Gut, dass es Knetmasse gibt. Denn die ist geduldig. Zwei orange Kügelchen als Sauerstoff-Atome rechts und links, eine schwarze, größere Kugel, der Kohlenstoff, in der Mitte – alle gemeinsam fein ausgerichtet in einer Linie: Voila, so sieht Kohlendioxid aus, wenn man ganz genau hinschaut. In dem sechs Minuten und 46 Sekunden langen Erklärvideo zum Kohlenstoffkreislauf lernen die Moleküle das Laufen, fliegen hoch in die Atmosphäre und tauchen unter in den Weltmeeren. Drei Schülerinnen des Pascal-Gymnasiums ist es gelungen, durch Animation auf der allerkleinsten Ebene große Zusammenhänge und Abläufe zu erklären, die in Milliarden von Jahren passieren.