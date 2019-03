Grevenbroicherinnen bei „Jugend forscht“: Was lässt Pflanzen am schnellsten wachsen?

Was lässt Pflanzen am schnellsten wachsen?

Grevenbroich Emma Schreiber und Lisa Lender vom Erasmus-Gymnasium testeten für den Wettbewerb „Jugend forscht, wie Kresse am besten gedeiht. Das Ergebnis ist überraschend.

„Wir mögen Mint-Fächer“, schwärmen beide über Chemie, Bio und Mathe – und haben folgerichtig aus „einem Schnipsel im Unterricht ein eigenes Experiment“ gemacht Den Aufhänger fanden die Freundinnen im Chemieunterricht bei Rita Stirl-Kotzlowski rund um das Wachstum von Pflanzen. „Was lässt Pflanzen am schnellsten wachsen?“, lautete die ursprüngliche Frage rund um Kresse („Schmeckt lecker mit Gurke auf dem Brot“).

Den Versuchsaufbau verlagerten die beiden Mädchen kurzerhand auf die Fensterbank in Lisas Zimmer. „Meine Mutter fand die Idee gleich gut“, erinnert sich die 13-Jährige. Und um dokumentieren zu können, wie das Versuchsobjekt gedeiht – oder auch nicht – wurden verschiedene Pflanzen in eigens angeschaffte Behältnisse verbracht und mal mit Wasser aus dem Hahn, Zuckerwasser, purem Dünger und dosiertem Dünger-Wasser-Gemisch in verschiedenen Flüssigkeitsmengen bearbeitet.